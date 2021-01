LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 18-13, Eurolega basket in DIRETTA: avvio difficile per i ragazzi di Messina (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Alba Berlino-Olimpia Milano 18-21 Tripla di Roll e parziale di 8-0 a inizio ripresa per Milano! 18-18 Tripla di Datome e pareggio Olimpia! 18-15 Due su due ai liberi per Datome 18-13 Canestro di Hines 18-11 Canestro di Rodriguez 18-9 Tripla di Siva! 15-9 Uno su due ai liberi per Hines 15-8 Canestro di Sikma 13-8 Canestro di Roll 13-6 Tripla di Siva e +7 per l’Alba! 10-6 Canestro di Lammers 8-6 A segno anche il libero aggiuntivo per Berlino 7-6 Canestro di Lammers 5-6 Canestro di Tarczewski e sorpasso Milano, che però ha perso troppi palloni sino a ora 5-4 Uno su tre ai liberi per LeDay 5-3 Tripla di Granger! 2-3 Canestro di Lammers 0-3 ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di18-21 Tripla di Roll e parziale di 8-0 a inizio ripresa per! 18-18 Tripla di Datome e pareggio! 18-15 Due su due ai liberi per Datome 18-13 Canestro di Hines 18-11 Canestro di Rodriguez 18-9 Tripla di Siva! 15-9 Uno su due ai liberi per Hines 15-8 Canestro di Sikma 13-8 Canestro di Roll 13-6 Tripla di Siva e +7 per l’! 10-6 Canestro di Lammers 8-6 A segno anche il libero aggiuntivo per7-6 Canestro di Lammers 5-6 Canestro di Tarczewski e sorpasso, che però ha perso troppi palloni sino a ora 5-4 Uno su tre ai liberi per LeDay 5-3 Tripla di Granger! 2-3 Canestro di Lammers 0-3 ...

rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo turno… - fabiocavagnera : GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo tu… - OlimpiaMiNews : GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo tu… - AlessandroMagg4 : GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo tu… - CaveauClubAlba : Quante cose inutili abbiamo nella testa Ma il tuo sorriso resta #caveauclub #alba #weagency #dj#live #concert -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Alba LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: delicata trasferta in Germania OA Sport LIVE EL - Alba Berlino-Olimpia Milano (Secondo Quarto)

20esimo turno di EuroLeague che vede l'Olimpia Milano di scena a Berlino contro l'Alba per continuare il buon momento dopo le due importanti vittorie contro Real Madrid e Valencia. Palla a ...

LIVE – Alba Berlino-Olimpia Milano 10-6, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA

L'A|X Armani Exchange Milano affronterà l'Alba Berlino, nel corso della ventesima giornata della regular season dell'Eurolega 2020/2021. I meneghini vorranno dar seguito al loro momento d'oro, strisci ...

20esimo turno di EuroLeague che vede l'Olimpia Milano di scena a Berlino contro l'Alba per continuare il buon momento dopo le due importanti vittorie contro Real Madrid e Valencia. Palla a ...L'A|X Armani Exchange Milano affronterà l'Alba Berlino, nel corso della ventesima giornata della regular season dell'Eurolega 2020/2021. I meneghini vorranno dar seguito al loro momento d'oro, strisci ...