Little Nightmares 2: nuovo trailer e demo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sebbene manchi circa un mese prima della sua uscita, Tarsiers Studios ha pubblicato online il nuovo trailer di Little Nightmares 2, seguito dell’acclamato videogioco uscito nel 2017. Ecco quindi un nuovo piccolo assaggio degli incubi in uscita l’11 febbraio 2021. Little Nightmares 2: Lost in Trasmission Nel seguito il giocatore impersonerà Mono, un bambino che nasconde il volto con un sacchetto di carta, accompagnato dalla protagonista del precedente capitolo, Six, in un’avventura in cui la cooperazione tra i due sarà fondamentale per risolvere gli enigmi e proseguire nell’avventura. Come gli altri trailer rilasciati, anche qui viene rimarcato come i due piccoli protagonisti debbano aiutarsi a vicenda per superare le avversità. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sebbene manchi circa un mese prima della sua uscita, Tarsiers Studios ha pubblicato online ildi2, seguito dell’acclamato videogioco uscito nel 2017. Ecco quindi unpiccolo assaggio degli incubi in uscita l’11 febbraio 2021.2: Lost in Trasmission Nel seguito il giocatore impersonerà Mono, un bambino che nasconde il volto con un sacchetto di carta, accompagnato dalla protagonista del precedente capitolo, Six, in un’avventura in cui la cooperazione tra i due sarà fondamentale per risolvere gli enigmi e proseguire nell’avventura. Come gli altririlasciati, anche qui viene rimarcato come i due piccoli protagonisti debbano aiutarsi a vicenda per superare le avversità. Il ...

GamerClickit : La demo di Little Nightmares II disponibile anche su console - dlcompare_it : Se non avete giocato l'originale Little Nightmares e siete interessati al suo seguito, Little Nightmares 2, potete… - Meniacmedia : La landa desolata vi attende! - infoitscienza : Little Nightmares 2, demo disponibile. In regalo il primo capitolo per PC - Gamestormit : ? Little Nightmares II - Pubblicato un nuovo trailer ?? -