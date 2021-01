Lidl Italia, ulteriori 100 euro in buoni spesa ai 17.500 dipendenti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos/LabItalia) - Dopo un anno profondamente segnato dall'emergenza in atto, Lidl Italia, catena di supermercati presente nel nostro Paese con più di 660 punti vendita, apre il 2021 confermando il proprio impegno nei confronti dei propri collaboratori e a sostegno del territorio. Come segno concreto di gratitudine per il grande impegno profuso, l'azienda ha deciso di riconoscere a ciascuno degli oltre 17.500 dipendenti ulteriori 100 euro in buoni spesa. Tale somma si va ad aggiungere ai buoni spesa del valore di 150 euro erogati da Lidl al proprio personale nel corso del 2020, per un totale complessivo di oltre 4,4 milioni di euro. “Dall'inizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos/Lab) - Dopo un anno profondamente segnato dall'emergenza in atto,, catena di supermercati presente nel nostro Paese con più di 660 punti vendita, apre il 2021 confermando il proprio impegno nei confronti dei propri collaboratori e a sostegno del territorio. Come segno concreto di gratitudine per il grande impegno profuso, l'azienda ha deciso di riconoscere a ciascuno degli oltre 17.500100in. Tale somma si va ad aggiungere aidel valore di 150erogati daal proprio personale nel corso del 2020, per un totale complessivo di oltre 4,4 milioni di. “Dall'inizio ...

Lidl: addetti alla vendita a Livorno e Collesalvetti

Addetti vendita a tempo parziale (cioè part time) a Livorno e Collesalvetti per i punti vendita– di viale Ippolito Nievo e via Napoli, ma per chi vuole “viaggiare” ci sono opportunità per commesso spe ...

