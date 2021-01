L’ex ministra Bonetti pubblica su Facebook le foto degli scatoloni a Palazzo Chigi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tornerà a insegnare Analisi Matematica all’Università dopo aver fatto parte, per quasi un anno e mezzo, del governo. Le dimissioni Bonetti – annunciate mercoledì sera da Matteo Renzi in conferenza stampa, contestualmente a quelle della ministra Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto – diventano oggetto di una melensa narrazione social. L’ormai ex capo del Dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia ha pubblicato questa mattina le foto dei suoi ultimi istanti a Palazzo Chigi, circondata da scatoloni i da riempire prima del ritorno alla sua vita quotidiana. LEGGI ANCHE > Giulio Gallera una cosa giusta l’aveva detta VIDEO Poche parole e tre fotografie che mostrano il suo ufficio a Palazzo Chigi e il recupero ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tornerà a insegnare Analisi Matematica all’Università dopo aver fatto parte, per quasi un anno e mezzo, del governo. Le dimissioni– annunciate mercoledì sera da Matteo Renzi in conferenza stampa, contestualmente a quelle dellaBellanova e del sottosegretario Scalfarotto – diventano oggetto di una melensa narrazione social. L’ormai ex capo del Dicastero per le Pari Opportunità e la Famiglia hato questa mattina ledei suoi ultimi istanti a, circondata dai da riempire prima del ritorno alla sua vita quotidiana. LEGGI ANCHE > Giulio Gallera una cosa giusta l’aveva detta VIDEO Poche parole e tregrafie che mostrano il suo ufficio ae il recupero ...

