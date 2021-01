Lettori e accoliti donne, il capolavoro strategico di Papa Francesco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra il no di Oltretevere all’ordinazione delle donne, ribadito nell’Esortazione post-sinodale Querida Amazonía, e le contrarie spinte a favore da parte del Sinodo della Chiesa in Germania, nuovamente esplicitate nelle ultime dichiarazioni del presidente della Conferenza episcopale tedesca Georg Bätzing, Papa Francesco gioca a sorpresa la carta della soluzione mediana e spiazza tutti. O, almeno, spera di farlo. Due giorni fa ha infatti disposto e normato con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio Spiritus Domini l’accesso delle donne ai ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato, stabilendo la modifica del canone 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico nei seguenti termini: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra il no di Oltretevere all’ordinazione delle, ribadito nell’Esortazione post-sinodale Querida Amazonía, e le contrarie spinte a favore da parte del Sinodo della Chiesa in Germania, nuovamente esplicitate nelle ultime dichiarazioni del presidente della Conferenza episcopale tedesca Georg Bätzing,gioca a sorpresa la carta della soluzione mediana e spiazza tutti. O, almeno, spera di farlo. Due giorni fa ha infatti disposto e normato con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio Spiritus Domini l’accesso delleai ministeri istituiti del lettorato e dell’accolitato, stabilendo la modifica del canone 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico nei seguenti termini: «I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, ...

Lettori e accoliti donne, il capolavoro strategico di Papa Francesco

Il pontefice ha ufficializzato che a leggere la Bibbia e svolgere servizio all’altare durante le messe non dovranno essere soltanto gli uomini. Un passo avanti importante verso una modernizzazione dei ...

Il Papa apre alla presenza femminile sull’altare, in Riviera i ministeri laicali per le donne già realtà

I vescovi delle due diocesi ponentine Borghetti e Suetta: “Già servono messa, si occupano di letture e catechismo” ...

Il pontefice ha ufficializzato che a leggere la Bibbia e svolgere servizio all’altare durante le messe non dovranno essere soltanto gli uomini. Un passo avanti importante verso una modernizzazione dei ...I vescovi delle due diocesi ponentine Borghetti e Suetta: “Già servono messa, si occupano di letture e catechismo” ...