L’eterna politichetta italiana | la crisi? Sarebbe da ridere se non fossimo alle prese con il Covid e una crisi epocale

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il dubbio che la soluzione dellapossa essere nelle mani di Mastella e Cesa, immagini plastiche dei Responsabili in grado di puntellare il Governo Conte 2 o facilitare il Conte 3, certifica che nulla è cambiato dagli anni 1950. Laviene aperta da un partito minore della maggioranza che prima protesta poi ammonisce quindi si sfila ma dichiarando, in modo forte e chiaro, di essere pronto ad ogni proposta del Presidente del consiglio appena sfiduciato. Le segreterie politiche si riuniscono, l’opposizione (stavolta il Centrodestra) chiede tutto sia trasferito in Parlamento, i partiti di maggioranza prendono tempo perché “pontieri” e “colombe” sono all’opera. I media vengono monopolizzati da dichiarazioni voci auspici gossip e tutti gli scenari e i piani A B C C1 C2 ecc diventano possibili, auspicabili, per ...