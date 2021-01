(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tutto pronto a Milano per l’attesache tutto il mondo dell’arte stava aspettando, l’attribuzione adadella sanguigna denominata convenzionalmente “Ildi” da parte della studiosa italiana rinascimentale Annalisa Di Maria. Inverrà presentato lo studio di attribuzione e i risultati delle ricerche in laboratorio. A causa della persistenza della situazione Covid, l’evento si terrà con videocon collegamenti da parte della Di Maria, con l’intervento del ricercatore-scultore Andrea Da Montefeltro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Leonardo da Vinci, Madonna del Garofano, 1473 circa, Monaco, Alte Pinakothek… - Noovyis : (Leonardo da Vinci, la conferenza stampa dell’attribuzione de “Il ritratto di Lecco”: la diretta) Playhitmusic - - ilfattovideo : Leonardo da Vinci, la conferenza stampa dell’attribuzione de “Il ritratto di Lecco”: la diretta - shopshi : RT @olgatuleninova: Leonardo da Vinci Dama con l'ermellino c. 1490 - AhmedSocrates : RT @worldpainting2: Salvator Mundi (1504-1507) Leonardo da Vinci's works -> -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Vinci

Corriere di Como

Tutto pronto a Milano per l’attesa conferenza che tutto il mondo dell’arte stava aspettando, l’attribuzione a Leonardo da Vinci della sanguigna denominata convenzionalmente ...Si chiama “Da Vinci of Debt” la bizzarra installazione presentata ieri alla stazione Grand Central di New York da Natural Light, una birra americana economica. Ed è stata ribattezzata “l’opera più cos ...