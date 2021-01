Legge contro omofobia: ecco che fine potrebbe fare dopo la crisi di governo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scorso 4 novembre il DDL Zan, ovvero la Legge contro omofobia, bifobia, transfobia, misoginia e abilismo è stata approvata alla Camera nonostante il forte ed immotivato ostruzionismo della destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In queste settimane il DDL Zan sarebbe dovuto arrivare in Senato con tanto di discussione finale e voto, ma questo passo è stato per ovvie ragioni bloccato, dato che due ministre di Italia Viva di Matteo Renzi ed il sottosegretario hanno dato le loro dimissioni aprendo di fatto ad una crisi di governo. Loro sono Elena Bonetti (ministra della famiglia e delle pari opportunità), Teresa Bellanova (ministra dell’agricoltura) e Ivan Scalfarotto. Contattato da Gay.it, Alessandro Zan del Partito Democratico ha così commentato il futuro del suo DDL. “Sono molto arrabbiato. Non ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo scorso 4 novembre il DDL Zan, ovvero la, bifobia, transfobia, misoginia e abilismo è stata approvata alla Camera nonostante il forte ed immotivato ostruzionismo della destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. In queste settimane il DDL Zan sarebbe dovuto arrivare in Senato con tanto di discussione finale e voto, ma questo passo è stato per ovvie ragioni bloccato, dato che due ministre di Italia Viva di Matteo Renzi ed il sottosegretario hanno dato le loro dimissioni aprendo di fatto ad unadi. Loro sono Elena Bonetti (ministra della famiglia e delle pari opportunità), Teresa Bellanova (ministra dell’agricoltura) e Ivan Scalfarotto. Contattato da Gay.it, Alessandro Zan del Partito Democratico ha così commentato il futuro del suo DDL. “Sono molto arrabbiato. Non ...

