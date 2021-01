Lega Serie A, il 21 gennaio l’assemblea per l’elezione del presidente (Di giovedì 14 gennaio 2021) È stata convocata per il prossimo 21 gennaio l’assemblea elettiva della Lega Serie A, che si terrà a Milano a partire dalle 12 a Palazzo Parigi, a Milano. Al centro l’elezione del presidente, con Dal Pino che va verso la conferma, ma non solo: i club saranno infatti chiamati a votare anche per il ruolo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) È stata convocata per il prossimo 21elettiva dellaA, che si terrà a Milano a partire dalle 12 a Palazzo Parigi, a Milano. Al centrodel, con Dal Pino che va verso la conferma, ma non solo: i club saranno infatti chiamati a votare anche per il ruolo L'articolo

OfficialSSLazio : Senad Lulic inserito nella lista Lega Serie A ?? - Gazzetta_it : #Amazon, #Sky, il canale della #Lega: ecco cosa sappiamo (finora) sui diritti tv della Serie A 2021-24 - SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - radio_milano : RT @CalcioFinanza: Lega Serie A, il 21 gennaio l’assemblea per l’elezione del presidente - CalcioFinanza : Lega Serie A, il 21 gennaio l’assemblea per l’elezione del presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Serie Adesso è ufficiale, la Lazio ritrova Lulic: inserito nella lista Lega Serie A al posto di Anderson TUTTO mercato WEB Social Pro League, la competizione tra tifosi della Serie C entra nel vivo

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice ...

RISULTATI COPPA ITALIA/ Ottavi, live score e diretta gol: la Dea e il caso Gomez

Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli ottavi di finale, ancora in gara secca.

Al via la fase ad eliminazione diretta della Social Pro League: le migliori classificate della fase a gironi si stanno ora sfidando nei sedicesimi di finale. A decretare la vincitrice ...Risultati Coppa Italia: diretta gol live score delle due partite che giovedì 14 gennaio si giocano per gli ottavi di finale, ancora in gara secca.