Le teorie no-vax dell'ex consigliera M5S: "Il vaccino Covid? Bill Gates ci vuole tutti morti e i rimanenti controllati da remoto"

"Bill Gates ci vuole tutti morti": le teorie no-vax dell'ex consigliera M5S

"I medici ci sottopongono il vaccino anti-Covid perché Bill Gates ci vuole tutti morti": parola di Francesca Benevento, consigliera nel XII municipio a Roma ed ex esponente M5S, le cui teorie no-vax, esposte sul suo profilo Facebook, sono diventate virali sui social. Il profilo della consigliera in realtà è pieno di post complottisti, che spaziano dal Nuovo ordine mondiale alle bufale sul 5G. Ad attirare l'attenzione degli utenti, però, è stato il post del 13 gennaio scorso in cui l'ex esponente del Movimento 5 ...

