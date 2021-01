Le storie vere di SanPa: Tommaso di Benevento, San Patrignano era straordinaria, non lasciatela denigrare (Di giovedì 14 gennaio 2021) Raggiungiamo Tommaso al telefono nel pomeriggio, sta per andare a lavorare in ferrovia, ha una voce brillante, ama la radio e ne fa anche una su web, il suo ricordo di San Patrignano è vivido. Ciao Tommaso Il mio nome è Tommaso ma tutti a SanPa mi chiamavano Tommy. Qual’è la tua storia?Sono stato dipendente dall’eroina per sette anni, da quando ne avevo diciotto fino ai venticinque.Prima di entrare in comunità ero stato cacciato di casa, vivevo per strada, oltre all’eroina prendevo anche psicofarmaci. Ero devastato mentalmente e fisicamente, pesavo poco più di 50 kg. Sono entrato a SanPa l’11 di Aprile del 1995. Ironia della sorte sono uscito l’11 aprile del 2000. Cinque anni pieni pieni. Ho fatto il colloquio con Vincenzo Muccioli nel teatro di SanPa, dopo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Raggiungiamoal telefono nel pomeriggio, sta per andare a lavorare in ferrovia, ha una voce brillante, ama la radio e ne fa anche una su web, il suo ricordo di Sanè vivido. CiaoIl mio nome èma tutti ami chiamavano Tommy. Qual’è la tua storia?Sono stato dipendente dall’eroina per sette anni, da quando ne avevo diciotto fino ai venticinque.Prima di entrare in comunità ero stato cacciato di casa, vivevo per strada, oltre all’eroina prendevo anche psicofarmaci. Ero devastato mentalmente e fisicamente, pesavo poco più di 50 kg. Sono entrato al’11 di Aprile del 1995. Ironia della sorte sono uscito l’11 aprile del 2000. Cinque anni pieni pieni. Ho fatto il colloquio con Vincenzo Muccioli nel teatro di, dopo ...

gmarcoc : RT @enjoIrasshole: non la gaystapo che fa ubriacare i suoi amici al bar per farli iscrivere a Possibile tratto da molte storie vere ?? http… - hermete3 : RT @CasaLettori: La recensione quotidiana di @CasaLettori #DieciStorieQuasiVere Daniela Gambaro @Nutrimenti Finalista @PremioCalvino 201… - autoportante_ : RT @enjoIrasshole: non la gaystapo che fa ubriacare i suoi amici al bar per farli iscrivere a Possibile tratto da molte storie vere ?? http… - enjoIrasshole : non la gaystapo che fa ubriacare i suoi amici al bar per farli iscrivere a Possibile tratto da molte storie vere ?? - PremioCalvino : RT @CasaLettori: La recensione quotidiana di @CasaLettori #DieciStorieQuasiVere Daniela Gambaro @Nutrimenti Finalista @PremioCalvino 201… -

Ultime Notizie dalla rete : storie vere Franco126: "Io e Calcutta, due senza compromessi in cerca di storie vere" La Repubblica The Milanese Contest, torneo di storie meneghine in diretta Facebook - - Milano

Milano - A partire dal 7 gennaio 2021, ogni lunedì e giovedì alle 18.30 , sulla pagina Facebook di Dramatrà - associazione milanese che abitualmente propone visite guidate e teatralizzate alla scop ...

Antonella Mosetti, movenze hot e sguardo sensuale: il VIDEO è incredibile

Antonella Mosetti, più sensuale che mai, ha sconvolto i suoi fan con un video veramente bollente. Sguardo ammaliante e movenze piccanti ...

Milano - A partire dal 7 gennaio 2021, ogni lunedì e giovedì alle 18.30 , sulla pagina Facebook di Dramatrà - associazione milanese che abitualmente propone visite guidate e teatralizzate alla scop ...Antonella Mosetti, più sensuale che mai, ha sconvolto i suoi fan con un video veramente bollente. Sguardo ammaliante e movenze piccanti ...