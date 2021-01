Le notizie del giorno | bordate di Cassano Le rivelazioni sull’Inter | da coniglietta di Playboy alla presidenza

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continua a tenere banco il futuro in casa Inter, prima della partita contro la Fiorentina sono arrivate conferme da parte di Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport, Suning starebbe valutando tutte le opportunità nell’interesse del club. Marotta è sembrato abbastanza chiaro sul club nerazzurro. “La proprietà Suning sta valutando le opportunità, nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, nel rispetto del presente e del futuro. Il management sa di agire in un contesto societario molto solido, con un’area tecnica molto compattata, quindi queste voci passano sopra la nostra testa e non ci devono assolutamente condizionare”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Ledel, la bordata di ...