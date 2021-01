' Le Marche rischiano di rimanere a lungo in zona arancione'

(Di giovedì 14 gennaio 2021) 'Ledi finire in fasciae a'. Il presidente della RegioneFrancesco Acquaroli si dice preoccupato al termine della Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta ...

zazoomblog : Covid Acquaroli: “Con i nuovi metodi le Marche rischiano un lungo arancione” - #Covid #Acquaroli: #nuovi #metodi - eleitaliana : RT @v_senigallia: Il presidente Acquaroli: 'Le Marche rischiano la zona arancione' - v_senigallia : Il presidente Acquaroli: 'Le Marche rischiano la zona arancione' - lanuovariviera : Acquaroli: 'Le Marche rischiano seriamente di finire in fascia arancione. Domani lo sapremo' - iamsalvonic : Secondo l'agenzia Ansa rischiano zona rossa Lombardia, Sicilia ed EmiliaRomagna. Zona arancione potrebbe arrivare L… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche rischiano

AnconaToday

ANCONA - Marche arancioni da domenica? Al momento la nostra regione è tra quelle a rischio che potrebbero finire in quella fascia di colore seppure ...Quando si può installare una minipiscina in giardino. Come avrete capito dalla nostra piccola introduzione, oggi desideriamo parlare di uno di quegli elementi che possono realmen ...