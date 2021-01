Le gemelle Olsen vendono il loro archivio vintage (Di giovedì 14 gennaio 2021) Forse anche le gemelle Olsen soffrono il lockdown prolungato. Oppure hanno letto i dati della crescita del second hand. Sta di fatto che Mary Kate e Ashley hanno inaugurato una nuova sezione sul sito del loro marchio di abbigliamento, The Row, dedicata alla vendita del loro archivio vintage e comprensivo di pezzi da collezione delle grandi firme della moda. Mary-Kate e Ashley Olsen La selezione vintage dall’archivio delle gemelle Olsen Comme des Garçons, Issey Miyake, Pierre Cardin, Chanel, John Galliano, Yohji Yamamoto. Una selezione di nomi per appassionatissimi di moda, specialmente quella degli anni ’70 e ’90, che è anche la più ricercata online. I capi sono tutti visibili sul sito, fotografati ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 gennaio 2021) Forse anche lesoffrono il lockdown prolungato. Oppure hanno letto i dati della crescita del second hand. Sta di fatto che Mary Kate e Ashley hanno inaugurato una nuova sezione sul sito delmarchio di abbigliamento, The Row, dedicata alla vendita dele comprensivo di pezzi da collezione delle grandi firme della moda. Mary-Kate e AshleyLa selezionedall’delleComme des Garçons, Issey Miyake, Pierre Cardin, Chanel, John Galliano, Yohji Yamamoto. Una selezione di nomi per appassionatissimi di moda, specialmente quella degli anni ’70 e ’90, che è anche la più ricercata online. I capi sono tutti visibili sul sito, fotografati ...

matteo_scarfo : Ho appena visto un film idiota (come piacciono a me) con le gemelle Olsen - mffashion_com : Le gemelle Olsen mettono in vendita l’archivio di The row - xcsg__ : RT @Gav4tzony: Consigli per gli acquisti: Le gemelle Olsen hanno messo in vendita parte del loro archivio composto da pezzi iconici che van… - Gav4tzony : Consigli per gli acquisti: Le gemelle Olsen hanno messo in vendita parte del loro archivio composto da pezzi iconic… - andispreafico : Le gemelle Olsen sono le uniche Millennial che ce l’hanno fatta -