Le esultanze per i gol della Premier sono un caso di Stato: “Un insulto al personale sanitario” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un dettaglio è diventato un caso di Stato. Il Governo inglese ne sta facendo una questione di principio: se abbiamo stabilito la regola che è vietato abbracciarsi dopo aver segnato un gol, in spregio della regole di distanziamento, i giocatori devono rispettarla. Se non lo fanno dovranno essere puniti. Perché, dicono fonti del governo inglese: i capannelli di giocatori esultati dopo un gol sono un “insulto al personale del Sistema sanitario Nazionale”. Una fonte di Downing Street ha dichiarato al Telegraph: “Le linee guida sono state redatte dal governo e dalla Premier League, e i giocatori dovrebbero attenersi alle linee guida, così come le persone di tutti i ceti sociali“. Nigel Huddleston, il ministro dello sport, ha scritto su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un dettaglio è diventato undi. Il Governo inglese ne sta facendo una questione di principio: se abbiamo stabilito la regola che è vietato abbracciarsi dopo aver segnato un gol, in spregioregole di distanziamento, i giocatori devono rispettarla. Se non lo fanno dovranno essere puniti. Perché, dicono fonti del governo inglese: i capannelli di giocatori esultati dopo un golun “aldel SistemaNazionale”. Una fonte di Downing Street ha dichiarato al Telegraph: “Le linee guidastate redatte dal governo e dallaLeague, e i giocatori dovrebbero attenersi alle linee guida, così come le persone di tutti i ceti sociali“. Nigel Huddleston, il ministro dello sport, ha scritto su ...

