Le conseguenze economiche della crisi (e come affrontarle) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quando Italia Viva ha annunciato le dimissioni delle sue ministre e del suo sottosegretario dal governo Conte, lo spread dei titoli di Stato italiani era a 113,2 rispetto a 68,4 della Spagna, a 53,5 del Portogallo ed ad appena 21 della Francia. Un differenziale significativo nonostante i massicci acquisti da parte della Banca centrale europea, grazie al Pandemic Emergency Purchase Program (Pepp), senza i quali lo spread sarebbe arrivato alle stelle. Occorrerà, come consueto in casi del genere, monitorare questo indicatore attentamente nei prossimi giorni per avere il polso di come i mercati reagiscono alla crisi in corso, di fatto per se non formalmente, in Italia. Ed è difficile fare previsioni, date le caratteristiche di questa crisi, ma è probabile che non ci sarà ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quando Italia Viva ha annunciato le dimissioni delle sue ministre e del suo sottosegretario dal governo Conte, lo spread dei titoli di Stato italiani era a 113,2 rispetto a 68,4Spagna, a 53,5 del Portogallo ed ad appena 21Francia. Un differenziale significativo nonostante i massicci acquisti da parteBanca centrale europea, grazie al Pandemic Emergency Purchase Program (Pepp), senza i quali lo spread sarebbe arrivato alle stelle. Occorrerà,consueto in casi del genere, monitorare questo indicatore attentamente nei prossimi giorni per avere il polso dii mercati reagiscono allain corso, di fatto per se non formalmente, in Italia. Ed è difficile fare previsioni, date le caratteristiche di questa, ma è probabile che non ci sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : conseguenze economiche Covid: questionario Chambre e categoria su conseguenze crisi - Pianeta Camere (di commercio) Agenzia ANSA Coronavirus, dalla Regione ristori economici anche per gelaterie e piadinerie: ecco come

Vota! Coronavirus, dalla Regione ristori economici anche per gelaterie e piadinerie: ecco come. La Regione si prepara a prevedere ristori economici anche per le attività artigian ...

Cantiere A7: Liguria a rischio tilt. Benveduti convoca “Tavolo economico della logistica”

(FERPRESS) – Genova, 14 GEN – Convocato per venerdì 15 gennaio da Regione Liguria, su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, il “Tavolo economico della logistica”, ...

