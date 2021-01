Lazio-Roma, parla Iturbe: “Mi auguro che i giallorossi vincano il derby. Quel gol quando lottavamo per la Champions League..” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sale la febbre da derby: mancano poche ore all'attesissimo match tra Lazio e Roma.VIDEO Lazio-Roma, la previsione di Cassano a Bobo Tv: “Ecco chi vincerà il derby”Una partita del genere, si sa, regala sempre tante emozioni. Il derby della Capitale è storia, passione, sentimento e attaccamento. Andrà dunque in scena tra poche ore allo Stadio Olimpico la sfida che vedrà come protagoniste le compagini di Simone Inzaghi e di Paulo Fonseca. Mai come sta volta negli ultimi anni, i tre punti potrebbero pesare un sacco per una classifica molto corta ed equilibrata. Il club di Lotito ha bisogno della vittoria per rimanere attaccato alla scia Europa, alla rosa del patron Dan Friedkin il successo consentirebbe invece di allungare sulle inseguitrici provando ad accorciare il gap ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sale la febbre da: mancano poche ore all'attesissimo match tra.VIDEO, la previsione di Cassano a Bobo Tv: “Ecco chi vincerà il”Una partita del genere, si sa, regala sempre tante emozioni. Ildella Capitale è storia, passione, sentimento e attaccamento. Andrà dunque in scena tra poche ore allo Stadio Olimpico la sfida che vedrà come protagoniste le compagini di Simone Inzaghi e di Paulo Fonseca. Mai come sta volta negli ultimi anni, i tre punti potrebbero pesare un sacco per una classifica molto corta ed equilibrata. Il club di Lotito ha bisogno della vittoria per rimanere attaccato alla scia Europa, alla rosa del patron Dan Friedkin il successo consentirebbe invece di allungare sulle inseguitrici provando ad accorciare il gap ...

