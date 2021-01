Lazio-Roma, Inzaghi: “Vincere il derby per dare una svolta alla stagione. Tutto sugli assenti, Immobile…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) E' Tutto pronto per Lazio-Roma.Manca un solo giorno all'atteso derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domani sera allo stadio "Olimpico" alle 20:45. Una sfida importante non solo in termini di classifica, che darà la chance ai biancocelsti di allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Lo sa bene Simone Inzaghi che, intervenuto direttamente dalla sala stampa di Formello, ha presentato la sfida."Sappiamo tutti quello che rappresenta il derby qui a Roma. Tutte e due le squadre rischiano. Per noi domani sarà importante, vogliamo dare seguito alle due vittorie fatte. La stagione dice che la squadra ha sempre fatto bene in un certo tipo di partite. Ho visto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) E'pronto per.Manca un solo giorno all'attesodella Capitale tra, in programma domani sera allo stadio "Olimpico" alle 20:45. Una sfida importante non solo in termini di classifica, che darà la chance ai biancocelsti di allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Lo sa bene Simoneche, intervenuto direttamente dsala stampa di Formello, ha presentato la sfida."Sappiamo tutti quello che rappresenta ilqui a. Tutte e due le squadre rischiano. Per noi domani sarà importante, vogliamoseguito alle due vittorie fatte. Ladice che la squadra ha sempre fatto bene in un certo tipo di partite. Ho visto ...

