Lazio-Roma | Fonseca | “C’è ambizione | lavoriamo per vincere Titolo? Procediamo per step” E sulla formazione…

Leggi su mediagol

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lascalda i motori in vista del derby della Capitale.E' tutto pronto allo stadio "Olimpico" dove, domani sera,si affronteranno nel derby della Capitale. Una sfida presentata alla vigilia dal tecnico capitolino, Paulo, nella consueta conferenza stampa post-gara."Stiamo lavorando tutti insieme per essere una squadra ambiziosa che vuolesempre, questo per me è la cosa più importante. Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamoun? L'deve essere sempre presente, questo non può mancare. Noi vogliamosempre pensando partita dopo partita".si è poi espresso sul ...