Lazio-Roma, Candela e la storia del Derby: “Nesta top, ma soffriva spesso questa sfida. Giallorossi da Scudetto? Dico la mia” “ (Di giovedì 14 gennaio 2021) Parola a Vincent Candela.L’ex esterno sinistro della Roma, Vincent Candela, rivive i suoi Derby della Capitale, nel corso di un'intervista concessa al "Corriere dello Sport".L'ex Nazionale francese ha fatto un breve excursus della sua esperienza in maglia giallorossa, alla vigilia del primo big match del prossimo turno in programma domani sera (venerdì' 15 gennaio, ndr), Lazio-Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del Campione del Mondo con la Nazionale transalpina a Francia '98.VIDEO Lazio-Roma, Fonseca: “Derby? Noi siamo ambiziosi e lavoriamo per obiettivo molto chiaro”“Nelle gare giocate contro la Lazio avrei preferito che Nesta fosse stato un mio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Parola a Vincent.L’ex esterno sinistro della, Vincent, rivive i suoidella Capitale, nel corso di un'intervista concessa al "Corriere dello Sport".L'ex Nazionale francese ha fatto un breve excursus della sua esperienza in maglia giallorossa, alla vigilia del primo big match del prossimo turno in programma domani sera (venerdì' 15 gennaio, ndr),, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del Campione del Mondo con la Nazionale transalpina a Francia '98.VIDEO, Fonseca: “? Noi siamo ambiziosi e lavoriamo per obiettivo molto chiaro”“Nelle gare giocate contro laavrei preferito chefosse stato un mio ...

