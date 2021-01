L’appello delle Rianimazioni in Lombardia: «Pronti a riattivare 500 posti letto in 48 ore» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il coordinamento delle Rianimazioni scrive a Regione Lombardia e chiede di non occupare posti letto in terapia intensiva per pazienti non-Covid Il coordinamento delle Rianimazioni della Lombardia, in una lettera… L'articolo proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il coordinamentoscrive a Regionee chiede di non occuparein terapia intensiva per pazienti non-Covid Il coordinamentodella, in una lettera… L'articolo proviene da MeteoWeek.

amnestyitalia : Loujain ha sempre lottato contro la discriminazione delle #donne in Arabia Saudita. Ma dal 2018 è ingiustamente in… - amnestyitalia : #Abbandonati: così si sono sentiti molti anziani dall'inizio della pandemia, lasciati soli nelle strutture sociosan… - zazoomblog : L’appello delle Rianimazioni in Lombardia: «Pronti a riattivare 500 posti letto in 48 ore» - #L’appello #delle… - AnpiGermania : Indignarsi non basta. Ancora un appello in difesa di Eric Gobetti e del lavoro delle storiche e degli storici :: La… - FoggiaCittaAper : #14gennaio #puglia #Foggia #animali Ospitare #cani anziani anche solo per i mesi di gelo... Cibo e veterinario grat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’appello delle “Parlo con gli avvocati poi vi do le chat”, Palamara risponde all’appello delle toghe Il Riformista