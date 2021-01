L’APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE “IL GRANELLO DI SALE” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una delle ultime copie del giornale cartaceo, chiuso nel 2007“Il GRANELLO di SALE” è un’associazione di promozione sociale che ha sede a Ronta, in provincia di Firenze. L’associazione si è data una missione, denominata “Noi per gli altri”, il cui obiettivo generale è promuovere la solidarietà, la dignità, la cultura, il rispetto degli individui in contesti disagiati, senza alcun pregiudizio o condizionamento riguardo il ceto sociale, il sesso, la religione, l’etnia, la lingua e la cultura ai quali essi appartengono. Nata nel 2004 in Mugello come associazione no profit, dal 5 maggio 2010 “Il GRANELLO di SALE” è iscritta all’albo regionale della Toscana come associazione di promozione sociale. Una trasformazione necessaria, considerate le attività che l’associazione promuove. Dal 2004 l’associazione edita il magazine ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 gennaio 2021) Una delle ultime copie del giornale cartaceo, chiuso nel 2007“Ildi” è un’associazione di promozione sociale che ha sede a Ronta, in provincia di Firenze. L’associazione si è data una missione, denominata “Noi per gli altri”, il cui obiettivo generale è promuovere la solidarietà, la dignità, la cultura, il rispetto degli individui in contesti disagiati, senza alcun pregiudizio o condizionamento riguardo il ceto sociale, il sesso, la religione, l’etnia, la lingua e la cultura ai quali essi appartengono. Nata nel 2004 in Mugello come associazione no profit, dal 5 maggio 2010 “Ildi” è iscritta all’albo regionale della Toscana come associazione di promozione sociale. Una trasformazione necessaria, considerate le attività che l’associazione promuove. Dal 2004 l’associazione edita il magazine ...

RVicinato : L’APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE “IL GRANELLO DI SALE” di Francesca Lippi – direttore responsabile… - rdegiorgi53 : L’appello dell’associazione “il Granello di sale” - ferra59 : RT @GMOInfo_IT: Dal 7 gennaio l'Associazione europea per la protezione delle colture opererà come @CropLifeEU: la notizia arriva mentre i r… - CiboPer_LaMente : RT @GMOInfo_IT: Dal 7 gennaio l'Associazione europea per la protezione delle colture opererà come @CropLifeEU: la notizia arriva mentre i r… - RedattoreSocial : #Vaccini, @AVOFIDDisabili: 'Priorità alle persone con #disabilità intellettiva'. L'appello delle famiglie e dell'as… -

Ultime Notizie dalla rete : L’APPELLO DELL’ASSOCIAZIONE Strage di Viareggio, Piagentini: «Cercavamo giustizia, abbiamo trovato la legge» Corriere Fiorentino