"L'algoritmo per le zone Covid? Ecco perché i conti non tornano" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Valentina Dardari Per l’ingegnere elettronico Federico Fuga , l’algoritmo “è poco trasparente e fin troppo discrezionale” Qualcosa non torna nei conti. E la colpa sembra essere dell’algoritmo usato per i colori delle zone Covid. Come riportato da La Nazione, secondo Federico Fuga, ingegnere elettronico e coordinatore della commissione Ict dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Verona, “l'algoritmo che definisce i colori delle regioni, e quindi le nostre libertà, è poco trasparente e fin troppo discrezionale”. Strano, non sarebbe quindi oggettivo il processo tanto incensato da Palazzo Chigi. Non ci sarebbe quindi da fidarsi. perché l'algoritmo non è chiaro Come ha spiegato Fuga, “lo chiamano algoritmo per dargli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Valentina Dardari Per l’ingegnere elettronico Federico Fuga , l’“è poco trasparente e fin troppo discrezionale” Qualcosa non torna nei. E la colpa sembra essere dell’usato per i colori delle. Come riportato da La Nazione, secondo Federico Fuga, ingegnere elettronico e coordinatore della commissione Ict dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Verona, “l'che definisce i colori delle regioni, e quindi le nostre libertà, è poco trasparente e fin troppo discrezionale”. Strano, non sarebbe quindi oggettivo il processo tanto incensato da Palazzo Chigi. Non ci sarebbe quindi da fidarsi.l'non è chiaro Come ha spiegato Fuga, “lo chiamanoper dargli ...

Secondo l'ingegner Fuga, l’algoritmo per le zone Covid è poco trasparente e fin troppo discrezionale. E i conti non tornano.

L’ingegnere elettronico Federico Fuga: "È poco trasparente e lascia margini di manovra troppo ampi. Ancora oggi molto dati non vengono pubblicati" ...

