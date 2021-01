Linkiesta : Sarà #LadyGaga a cantare l’inno americano nella cerimonia di insediamento di #Biden - AlleracNicola : @mariocipriani1 fai bene, alle brutte sentirai Lady Gaga che canta l'inno americano - RadioSubasio : Lady Gaga canterà l'inno americano per Joe Biden - soundsblogit : Insediamento di Joe Biden, Lady Gaga canterà l’inno nazionale - Luca_1998 : RT @HuffPostItalia: Lady Gaga e JLo protagoniste della cerimonia di insediamento del presidente Biden -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga

Lady Gaga is set to sing the national anthem for the inauguration of Joe Biden and Kamala Harris on Jan. 20. The Biden-Harris inaugural committee confirmed to Variety that Gaga is on board to perform ...Lady Gaga was a key surrogate in Joe Biden and Kamala Harris’ campaign for the White House, first hinting at her allegiance in a pro-voting PSA and then appearing at Biden’s rally in Pittsburgh the ...