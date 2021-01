Lady Gaga e Jennifer Lopez si esibiranno alla cerimonia di insediamento di Joe Biden (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli amici si vedono nel momento del bisogno, specie quando il rischio è quello di una rivolta nel giorno di massima all’erta dell’agenda politica statunitense: la cerimonia di insediamento del nuovo presidente eletto Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, prevista il 20 gennaio. Complice il clima di tensione che ha acceso il Campidoglio lo scorso 6 gennaio e il pericolo di nuovi focolai di ribelli trumpiani che potrebbero affacciarsi durante il discorso di giuramento di Biden, i democratici decidono di coinvolgere due star di fama internazionale per esprimere il loro supporto al neo-presidente: si tratta di Lady Gaga, che eseguirà una versione dal vivo di The Star Spangled Banner così come aveva fatto al Super Bowl del 2016, e di Jennifer Lopez, che vedremo presto al cinema nel film Marry Me con Maluma. https://twitter.com/Variety/status/1349672609592565760 Leggi su vanityfair (Di giovedì 14 gennaio 2021) Gli amici si vedono nel momento del bisogno, specie quando il rischio è quello di una rivolta nel giorno di massima all’erta dell’agenda politica statunitense: la cerimonia di insediamento del nuovo presidente eletto Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, prevista il 20 gennaio. Complice il clima di tensione che ha acceso il Campidoglio lo scorso 6 gennaio e il pericolo di nuovi focolai di ribelli trumpiani che potrebbero affacciarsi durante il discorso di giuramento di Biden, i democratici decidono di coinvolgere due star di fama internazionale per esprimere il loro supporto al neo-presidente: si tratta di Lady Gaga, che eseguirà una versione dal vivo di The Star Spangled Banner così come aveva fatto al Super Bowl del 2016, e di Jennifer Lopez, che vedremo presto al cinema nel film Marry Me con Maluma. https://twitter.com/Variety/status/1349672609592565760

gattorosarosa : Usa: Lady Gaga e Jennifer Lopez all'insediamento di Biden - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Usa: Lady Gaga e Jennifer Lopez all'insediamento di Biden: (ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Lady Gaga canterà l'inno naz… - Notiziedi_it : Lady Gaga canterà l’inno per l’insediamento di Biden-Harris - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Lady Gaga canterà l'inno per l'insediamento di Biden-Harris - christianrocca : RT @Linkiesta: Sarà #LadyGaga a cantare l’inno americano nella cerimonia di insediamento di #Biden -