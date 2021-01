La Vittoria di Teresa Cherubini: “Ho Sconfitto il Linfoma di Hodgkin” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lorenzo, in arte Jovanotti, è molto orgoglioso di sua figlia Teresa Cherubini, che ha Sconfitto una grave malattia, il Linfoma di Hodgkin. Sui social il cantautore ha scritto: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è Leggi su youreduaction (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lorenzo, in arte Jovanotti, è molto orgoglioso di sua figlia, che hauna grave malattia, ildi. Sui social il cantautore ha scritto: “Oggi la miaha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è

Ary1797 : RT @Radio105: Sei una forza, Teresa! @lorenzojova #TeresaCherubini #Jovanotti #14gennaio #Radio105 - Concerti_Parco : Appello per la ripartenza della musica dal vivo. Noi abbiamo aderito. Lo fate anche voi? Abbiamo desiderio di ritro… - Radio105 : Sei una forza, Teresa! @lorenzojova #TeresaCherubini #Jovanotti #14gennaio #Radio105 - myunwittyself : @teresa_ruta @uccia0705 Per me Istefania lo meriterebbe anche ma ha chances di vittoria zero visto che 3/4 dei fan… - teresa_ruta : @rainbow20202020 Merita la vittoria in fondo è la più amata. Non ha fan accaniti. Ha solo tante persone che guardan… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Teresa Maria Teresa Ruta sul divano con Cecilia: “Mi hai fatto male, la freddezza…” Velvet Gossip Teresa Cherubini: "Ho avuto un tumore e l'ho sconfitto"

Il messaggio di speranza lasciato da Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, è un racconto di come ha sconfitto il cancro, linfoma di Hodgkin ...

GRANDE FRATELLO VIP 2020/ News 14 gennaio: Cecilia e Carlotta in ansia…

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni e news 14 gennaio: Rosalinda Cannavò esprime il desiderio di trovare uno stile di vita più sano.

Il messaggio di speranza lasciato da Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, è un racconto di come ha sconfitto il cancro, linfoma di Hodgkin ...Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni e news 14 gennaio: Rosalinda Cannavò esprime il desiderio di trovare uno stile di vita più sano.