"La vita con te è stata crudele". GF Vip, dopo la bestemmia il nuovo disastro di Bettarini: la battutaccia che scatena l'inferno (Di giovedì 14 gennaio 2021) I vip non risparmiano rispostacce e frecciatine sui social a chi li attacca. Nella rubrica del Giornale dedicata alle stoccate di personaggi famosi compare Laura Chiatti. "Hai bisogno di farti giudicare, è giusto, Instagram esiste per questo", le ha scritto un utente sotto un post, una foto sexy a gambe scoperte. "E mi pagano pure! Pensa che culo che ho!", ha replicato l'attrice. Poi c'è Mara Maionchi, che non è molto presente sui social, ma quando fa la sua comparsa non ce n'è per nessuno. "Sembrate la pubblicità di uno stoccafisso", ha commentato qualcuno sotto una sua foto con Federica Pellegrini. "Meglio che esserne uno", ha risposta Mara. Anche Arisa, a quanto pare, ha la risposta pronta: dopo aver scritto sui social "Nessuno può tagliare la tua strada", una fan ha replicato "Asfaltati lungo il percorso della vita". Peccato che la prof di Amici ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) I vip non risparmiano rispostacce e frecciatine sui social a chi li attacca. Nella rubrica del Giornale dedicata alle stoccate di personaggi famosi compare Laura Chiatti. "Hai bisogno di farti giudicare, è giusto, Instagram esiste per questo", le ha scritto un utente sotto un post, una foto sexy a gambe scoperte. "E mi pagano pure! Pensa che culo che ho!", ha replicato l'attrice. Poi c'è Mara Maionchi, che non è molto presente sui social, ma quando fa la sua comparsa non ce n'è per nessuno. "Sembrate la pubblicità di uno stoccafisso", ha commentato qualcuno sotto una sua foto con Federica Pellegrini. "Meglio che esserne uno", ha risposta Mara. Anche Arisa, a quanto pare, ha la risposta pronta:aver scritto sui social "Nessuno può tagliare la tua strada", una fan ha replicato "Asfaltati lungo il percorso della". Peccato che la prof di Amici ...

GassmanGassmann : Un pensiero, per gli oltre 80.000 italiani morti con #COVID19 , ed a tutti coloro che combattono,da un anno, in pri… - francescacheeks : Il 12 gennaio di tre anni fa usciva 2640 ?? Quel disco rappresenta un po’ tutta la mia vita fino ad allora. Non ho m… - ferrazza : Pensare che Conte non sia il miglior premier in questo momento è legittimo. Quasi doveroso. Ma far cadere il govern… - Sax_Jabbering : RT @fatina909: ???????? WILLIAM SEMBRERÀ INCREDIBILE MA NESSUNO HA MAI CHIESTO DI ME LA MIA ADORATA SORELLINA PARTIRÀ PRESTO PER LA SUA NUOVA… - xstarvlight : ma un tempo la vista costava mooolto di meno, quindi uno stipendio da 600€ (convertito in lire e con il costo di vi… -

Ultime Notizie dalla rete : vita con Adele Grisendi, la mia vita con Pansa ANSA Nuova Europa 'Ronaldo verso il rinnovo a vita con la Juve': l'indiscrezione

Un'indiscrezione firmata Paolo Bargiggia nel suo intervento a Sportitalia, che riprende voci circolate già nelle scorse settimane e negli ultimi mesi. Non sarebbe attratto dall'idea Qatar e vorrebbe c ...

Bargiggia: 'Juventus e Cristiano Ronaldo stanno valutando rinnovo a vita del portoghese'

La Juventus nelle ultime stagioni sta dimostrando di investire molto sui giovani. Dal 2019 sono arrivati solo per la prima squadra giocatori come de Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. A questi si son ...

Un'indiscrezione firmata Paolo Bargiggia nel suo intervento a Sportitalia, che riprende voci circolate già nelle scorse settimane e negli ultimi mesi. Non sarebbe attratto dall'idea Qatar e vorrebbe c ...La Juventus nelle ultime stagioni sta dimostrando di investire molto sui giovani. Dal 2019 sono arrivati solo per la prima squadra giocatori come de Ligt, Demiral, Romero e Pellegrini. A questi si son ...