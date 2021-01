La videolettera di Riccardo Bocca: la parabola di Renzi, da mister Rottamatore a picconatore di sé stesso (Di giovedì 14 gennaio 2021) La videolettera di Riccardo Bocca: 14 gennaio 2021 Carissimo Matteo Renzi, le invio questa videolettera perché lei, giorno dopo giorno, è protagonista e acrobata delle cronache politiche italiane, costringendo tutti a seguire le sue gesta in un periodo in cui onestamente avremmo anche altri pensieri per la testa. Certo non si può dire che lei sia fragile, arrendevole, sfiancato da una gimcana che l’ha portata prima a scalare la vetta della poltrona da premier e poi ad affaticarsi con un partito da “poco per cento”. No: lei non molla, a prescindere che vinca o perda. Che storia grottesca. Sembra un attimo fa quando lei, sull’onda della gioventù, era mister Rottamatore, pronto ad emarginare dalla scena pubblica i ruderi della Prima Repubblica, rei di massima ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladi: 14 gennaio 2021 Carissimo Matteo, le invio questaperché lei, giorno dopo giorno, è protagonista e acrobata delle cronache politiche italiane, costringendo tutti a seguire le sue gesta in un periodo in cui onestamente avremmo anche altri pensieri per la testa. Certo non si può dire che lei sia fragile, arrendevole, sfiancato da una gimcana che l’ha portata prima a scalare la vetta della poltrona da premier e poi ad affaticarsi con un partito da “poco per cento”. No: lei non molla, a prescindere che vinca o perda. Che storia grottesca. Sembra un attimo fa quando lei, sull’onda della gioventù, era, pronto ad emarginare dalla scena pubblica i ruderi della Prima Repubblica, rei di massima ...

Riccardo_Bocca : È decollata la videolettera per... #MatteoRenzi - OrazioZoccolan : RT @matildesjt: #tvtalk La videolettera di Riccardo Bocca: l’errore di San Patrignano, che non fa i conti col suo passato controverso h… - Riccardo_Bocca : RT @matildesjt: #tvtalk La videolettera di Riccardo Bocca: l’errore di San Patrignano, che non fa i conti col suo passato controverso h… - matildesjt : #tvtalk La videolettera di Riccardo Bocca: l’errore di San Patrignano, che non fa i conti col suo passato contr… - SilvanaPacelli : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... i vertici attuali di #SanPa -

Ultime Notizie dalla rete : videolettera Riccardo La videolettera di Riccardo Bocca: la parabola di Renzi, da mister Rottamatore a picconatore di sé stesso TPI