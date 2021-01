La vedova allegra | l’operetta su Rai 5

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio alle ore 10.00 “La” è in onda su Rai 5. Operetta in tre atti con musica di Franz Lehár e testo di Victor Léon e Leo Stein, è stata tratta dalla commedia “L’Attaché d’ambassade” di Henri Meilhac. In questa versione del 2019 con la regia di Damiano Michieletto al Teatro dell’Opera di Roma,è diretta da Constantin Trinks con il maestro di coro Roberto Gabbiani, scene di Paolo Fantin e costumi di Carla Teti. Con il titolo originale di “Die lustige Witwe”,era pensata per un’orchestra di grandi dimensioni che comprendesse anche l’arpa e il glockenspie. Debuttò con enorme successo al Theater an der Wien di Vienna il 30 dicembre 1905. In quell’occasione salirono sul palco il soprano Mizzi Günther e il tenore Louis Treumann, con la direzione dello stesso ...