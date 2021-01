La top 5 dei Pokemon bannati dalla scena competitiva

Leggi su esports247

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Il formato competitivo divede molti personaggi leggendari e miticima che rivivono in nuovi personaggi simili. Unper essere bannatodeve essere o estremamente forte o troppo debole e noioso. Fortunatamente tutto ciò non accade molto spesso anche se la possibilità è sempre dietro l’angolo. Per questo abbiamo deciso di scrivere questo articolo per ricordarvi quali sono i 5. Il primo che trattiamo è Incineroar che ha iniziato a diventare un dei più forti ed amati nella Serie 5. Ciò ha fatto si chedecidesse di bannarlo alla fine della stagione facendo si che con l’inizio della Serie 6 non ci fossero più sue tracce. Mewtwo è stato bannato già dagli albori. La sua ...