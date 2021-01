La supercazzola di Twitter: “Giusto censurare Trump, ma crea precedente pericoloso” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – La decisione di silenziare Donald Trump su Twitter sospendendo definitivamente il suo account personale è stata una scelta “giusta”, ma rappresenta un “fallimento” e costituisce un “precedente pericoloso”. Questa supercazzola in piena regola è stata twittata Jack Dorsey, Ceo e fondatore della piattaforma, che ha dichiarato di “non festeggiare né andare fiero” di aver messo “al bando @realDonaldTrump” dopo i fatti di Capitol Hill. Twitter riconosce che censurare Trump è sbagliato…ma lo censura lo stesso Dorsey riconosce che la mossa censoria è “un fallimento da parte nostra nel promuovere un discorso sano” e l’avere preso questa decisione “frammenta il discorso pubblico”. “Ci dividono, limitano il potenziale per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – La decisione di silenziare Donaldsusospendendo definitivamente il suo account personale è stata una scelta “giusta”, ma rappresenta un “fallimento” e costituisce un “”. Questain piena regola è stata twittata Jack Dorsey, Ceo e fondatore della piattaforma, che ha dichiarato di “non festeggiare né andare fiero” di aver messo “al bando @realDonald” dopo i fatti di Capitol Hill.riconosce cheè sbagliato…ma lo censura lo stesso Dorsey riconosce che la mossa censoria è “un fallimento da parte nostra nel promuovere un discorso sano” e l’avere preso questa decisione “frammenta il discorso pubblico”. “Ci dividono, limitano il potenziale per ...

