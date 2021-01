La storia (poi rimossa) di Conte su Fb: “Se vuoi mandare Renzi a casa iscriviti al gruppo” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella seconda giornata di crisi di governo, di fatto aperta dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, decise assieme al leader Matteo Renzi, il premier Giuseppe Conte si trova a fare i conti con la “misteriosa” storia Facebook postata (e poi rimossa) sul suo profilo ufficiale. Per pochi minuti sul social del presidente del Consiglio è apparso infatti un post con una foto sua e di Renzi sulla quale campeggia la scritta: “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte iscriviti nel gruppo”. Scorrendo in alto l’immagine (swipe-up) si apriva la pagina del gruppo pubblico “Conte ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nella seconda giornata di crisi di governo, di fatto aperta dalle dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, decise assieme al leader Matteo, il premier Giuseppesi trova a fare i conti con la “misteriosa”Facebook postata (e poi) sul suo profilo ufficiale. Per pochi minuti sul social del presidente del Consiglio è apparso infatti un post con una foto sua e disulla quale campeggia la scritta: “See supportinel”. Scorrendo in alto l’immagine (swipe-up) si apriva la pagina delpubblico “...

