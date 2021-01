La Spal batte il Sassuolo e sfiderà la Juve in Coppa Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade a sorpresa il Sassuolo agli ottavi di finale di Coppa Italia. La Spal, quinta forza del campionato di Serie B, batte in superiorità numerica la squadra di De Zerbi per 2-0 e conquista il pass per la sfida alla Juventus ai quarti. Al Mapei Stadium il Sassuolo paga l’inesperienza dei tanti giovani e seconde linee schierate e l’ingenuità di Djuricic, espulso ad inizio ripresa. Eppure il primo tempo sembra partire sul binario giusto per i neroverdi, vicinissimi al gol al 23?. Sugli sviluppi di un’azione offensiva, la palla termina sui piedi di Raspadori che a botta sicura calcia sul palo e spreca la prima nitida chance per il vantaggio. Tra le fila del Sassuolo il più vivace è Oddei, classe 2002 e insidioso nel finale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Cade a sorpresa ilagli ottavi di finale di. La, quinta forza del campionato di Serie B,in superiorità numerica la squadra di De Zerbi per 2-0 e conquista il pass per la sfida allantus ai quarti. Al Mapei Stadium ilpaga l’inesperienza dei tanti giovani e seconde linee schierate e l’ingenuità di Djuricic, espulso ad inizio ripresa. Eppure il primo tempo sembra partire sul binario giusto per i neroverdi, vicinissimi al gol al 23?. Sugli sviluppi di un’azione offensiva, la palla termina sui piedi di Raspadori che a botta sicura calcia sul palo e spreca la prima nitida chance per il vantaggio. Tra le fila delil più vivace è Oddei, classe 2002 e insidioso nel finale di ...

psb_original : Coppa Italia - Una meravigliosa SPAL batte 2-0 il Sassuolo e si regala i quarti contro la Juventus #SerieB - CorriereCitta : La Spal batte il Sassuolo e sfiderà la Juve in Coppa Italia - calciomercatoit : ??La #Spal batte il #Sassuolo e vola ai quarti contro la #JuventusGenoa ??Altra sorpresa possibile? - Italpress : La Spal batte il Sassuolo e sfiderà la Juve in Coppa Italia - ContropiedeA : Un palo per il Sassuolo nel primo tempo, poi in 10 subisce 2 gol dalla Spal -