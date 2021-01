La Repubblica, il quotidiano compie 45 anni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uno dei più famose testate giornalistiche italiane oggi compie 45 anni. Parliamo de La Repubblica, fondato il 14 gennaio 1946. Esso ricopre il secondo posto per diffusione e per numero di lettori, dopo il Corriere della Sera. Il suo fondatore, Eugenio Scalfari, sceglie il nome in omaggio ad un piccolo giornale portoghese che aveva preso a cuore la causa progressista della Rivoluzione dei Garofani. Insieme a lui ci sono Carlo Caracciolo, Mario Formenton e Giorgio Mondadori. La Repubblica-photo credits: Pinterest Negli anni ’70 i principali quotidiani erano L’Unità e Paese Sera. La creatura di Scalfari sceglie una via non competitiva, e si pone con una funzione di approfondimento secondario. Alla sua nascita si colloca nella fazione della sinistra laica e riformista. Al suo esordio La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uno dei più famose testate giornalistiche italiane oggi45. Parliamo de La, fondato il 14 gennaio 1946. Esso ricopre il secondo posto per diffusione e per numero di lettori, dopo il Corriere della Sera. Il suo fondatore, Eugenio Scalfari, sceglie il nome in omaggio ad un piccolo giornale portoghese che aveva preso a cuore la causa progressista della Rivoluzione dei Garofani. Insieme a lui ci sono Carlo Caracciolo, Mario Formenton e Giorgio Mondadori. La-photo credits: Pinterest Negli’70 i principali quotidiani erano L’Unità e Paese Sera. La creatura di Scalfari sceglie una via non competitiva, e si pone con una funzione di approfondimento secondario. Alla sua nascita si colloca nella fazione della sinistra laica e riformista. Al suo esordio La ...

AndreaOrlandosp : Nel fantasioso,psichedelico direi, totoministri quotidiano c’era un ministero che non mi era stato ancora attribuit… - Palazzo_Chigi : Precisazioni dell'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio in merito all’intervista al senatore Ugo Grassi, pu… - sulsitodisimone : 14 Gennaio 1976 ? Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari - Asiablog_it : #14GENNAIO 1976 ???? Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari. - occhio_notizie : 45 anni fà debuttava in edicola il quotidiano la Repubblica #14gennaio #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica quotidiano I documenti. Dal Pci a Craxi: la storia nell’archivio di un giornale La Repubblica