La preside della maestra di Torino vittima di revenge porn | «Da noi clima di conforto»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da un lato c’era ladi. Dall’altro c’erano i pm che hanno chiesto per la dirigente scolastica del nido dove la giovane educatrice lavorava una condanna in seguito alla lettera di dimissioni che, secondo gli inquirenti, era stata costretta a firmare. Eppure, prima che la vicenda iniziata nel 2018 giunga alla sua conclusione in tribunale, laha voluto rendere alcune dichiarazioni per provare a spiegare il suo punto di vista. LEGGI ANCHE > Ladie lo sguardo fiero davanti allae alle sue ex colleghe, la deposizioneLa ...