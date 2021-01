La Polonia vuole evitare un 'caso Trump', i social non potranno sospendere gli account" (Di giovedì 14 gennaio 2021) La sospensione e tempo indeterminato degli account social di Donald Trump è stata salutata quasi unanimemente come un gesto necessario per eliminare i rischi di ulteriori violenze nel Paese. Ma non a ... Leggi su europa.today (Di giovedì 14 gennaio 2021) La sospensione e tempo indeterminato deglidi Donaldè stata salutata quasi unanimemente come un gesto necessario per eliminare i rischi di ulteriori violenze nel Paese. Ma non a ...

Su Zielinski. “Zielinski giocatore di pura tecnica. Se fossi stati io uno dei suoi preocuratori…” – si sfoga così il presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, ai microfoni di Radio Kiss K ...

Se resta a Napoli anche dopo il mercato di gennaio credo sia normale non possa partecipipare agli Europei con la Polonia. Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è interve ...

Su Zielinski. "Zielinski giocatore di pura tecnica. Se fossi stati io uno dei suoi preocuratori…" – si sfoga così il presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, ai microfoni di Radio Kiss K ...