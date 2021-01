La perenne ricerca su Napoli e la sua autoreferenzialità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quando si analizzano le vicende storico-politiche della città di Napoli, sembra che sia impossibile non citare la figura dell’ex-sindaco Achille Lauro. Indubbiamente un personaggio che ha segnato – nel bene e nel male – la storia del capoluogo partenopeo e il cui spettro aleggia costantemente. Da quest’eredità ingombrante è voluto partire Marco Demarco nel suo Naploitation. Napoli, la tradizione e l’innovazione Guida Editori, 12 euro per rileggere i fondamenti identitari di Napoli e le sue contraddizioni. Una città continuamente alla ricerca di un centro di gravità permanente, la quale da tempo immemore si arrovella sui contorni della napoletanità ed i conflitti con lo Stato italiano. A fungere da detonatore è Antonio Ghirelli con Storia di Napoli in cui definisce la napoletanità «un caso tipico di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Quando si analizzano le vicende storico-politiche della città di, sembra che sia impossibile non citare la figura dell’ex-sindaco Achille Lauro. Indubbiamente un personaggio che ha segnato – nel bene e nel male – la storia del capoluogo partenopeo e il cui spettro aleggia costantemente. Da quest’eredità ingombrante è voluto partire Marco Demarco nel suo Naploitation., la tradizione e l’innovazione Guida Editori, 12 euro per rileggere i fondamenti identitari die le sue contraddizioni. Una città continuamente alladi un centro di gravità permanente, la quale da tempo immemore si arrovella sui contorni della napoletanità ed i conflitti con lo Stato italiano. A fungere da detonatore è Antonio Ghirelli con Storia diin cui definisce la napoletanità «un caso tipico di ...

napolista : La perenne ricerca su Napoli e la sua autoreferenzialità Gli ultimi lavori di Demarco e Macry. Valorizzare i tratt… - valepensatroppo : Sono alla costante ricerca di forza di volontá per affrontare la mia perenne procrastinazione. - mikeinkatoomba : @lauracesaretti1 E narcisisti patologici alla ricerca del consenso perenne. - Irisamalu : RT @armoniaecaos_: C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura, e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba. Du… - sailornoora : RT @thecolorblve: con la collaborazione di @sailornoora per la ricerca dell’audio “laahlalalalalaaa” che mi ha salvato dal purgatorio peren… -

Ultime Notizie dalla rete : perenne ricerca Fosso Grande, corso d'acqua perenne, in arrivo altro martirio Il Foglietto della Ricerca Apple brevetta la custodia che ricarica le AirPods

Apple ha brevettato una serie di custodie per iPhone in grado di ricaricare anche le AirPods. Utili per una carica in mobilità ...

Salone del Libro, consulenza fantasma dell'ex portavoce della sindaca: otto richieste di rinvio a giudizio

Pasquaretta avrebbe incassato 5mila euro per fare niente. Accuse di estorsione per le minacce ad Appendino e alla viceministra Castelli ...

Apple ha brevettato una serie di custodie per iPhone in grado di ricaricare anche le AirPods. Utili per una carica in mobilità ...Pasquaretta avrebbe incassato 5mila euro per fare niente. Accuse di estorsione per le minacce ad Appendino e alla viceministra Castelli ...