«La musica che gira intorno» | il ritorno in Rai di Fiorella Mannoia

(Di giovedì 14 gennaio 2021) «Mina». Il primo pensiero di Fiorella Mannoia, quando nel 2017 le è stato proposta il sabato sera di RaiUno, è andata alla Tigre di Cremona. «Per anni, è stata la sola mattatrice della tv pubblica. Io stessa sono cresciuta con i suoi programmi. Ho sentito su di me un gran senso di responsabilità», ha confessato la cantante, che tre anni dopo quella prima inquietudine sarebbe tornata ad occupare il posto che un tempo è stato di Mina, non nel sabato, ma nel venerdì della Rai. Fiorella Mannoia, che il direttore di RaiUno, Stefano Coletta, ha confermato protagonista insieme a Maria De Filippi di una serata per le donne, da mandare in onda il 9 marzo («Benché l’agenda sia segnata da precarietà»), è stata incaricata di inaugurare l’intrattenimento musicale del primo canale con uno spettacolo inedito. Uno show evento in due sole puntate, a mezza via tra la musicalità e la recitazione.