“La musica che gira intorno” è il nuovo programma di Fiorella Mannoia dal 15 gennaio su Rai 1

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma. «Mi fa piacere che sono io ad aprire lo spettacolo su Rai 1». Lo ha dettoalla presentazione in streaming del“Lache” in onda venerdì 15e il 22in prima serata su Rai 1. «Il mio modello è Mina, la mattatrice del sabato sera – ha confessato – Vedevo lei nella mia testa, con la sua ironia e il suo disincanto, il suo modo di essere naturale».fa dunque il suo ritorno in tv con unche celebra lae il suo valore nella vita di tutti noi. «Senza pubblico e con la platea vuota è stato innaturale, però siamo stati aiutati dagli ...