"La musica che gira intorno": doppio appuntamento con Fiorella Mannoia (Di giovedì 14 gennaio 2021) doppio appuntamento con il programma musicale che vede protagonista in veste di conduttrice l'artista Uno dei settori che è stato maggiormente penalizzato è quello della musica dal vivo. Molti cantanti e artisti hanno dovuto annullare i tour programmati e organizzati per i prossimi sei mesi. Alcuni ne hanno approfittato per riposare e passare più tempo con la famiglia e altri per scrivere nuova musica e trovare modi alternativi di fare live anche se non come quelli a cui siamo stati abituati. Tra dirette Instagram o Facebook e programmi in tv, il mondo della musica ha cercato di resistere inventandosi eventi per non essere dimenticato. È all'insegna di quest'ottica che il 15 gennaio 2021 arriva in prima serata su Rai 1 "La musica che gira ...

Ultime Notizie dalla rete : musica che Parma, debutta Salotto Toscanini. Musica da vicino La Repubblica Fiorella Mannoia, 66 anni, ha pubblicato lo scorso 6 novembre l’album di inediti intitolato Padroni di niente (Instagram)

Voci per la libertà sbarca sulla Rai

L’anno di “Voci per la libertà-Una canzone per Amnesty” si apre con molte importanti novità, a partire dalla media partnership con Rai Radio1, che affiancherà il festival nella nuova edizione, la 24es ...

L'anno di "Voci per la libertà-Una canzone per Amnesty" si apre con molte importanti novità, a partire dalla media partnership con Rai Radio1, che affiancherà il festival nella nuova edizione, la 24es ...