La moglie di Zanardi | «Ci sono stati dei passi avanti | e dei passi indietro E’ un percorso molto lungo» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Su La Stampa le parole delladi Alex, Daniela Manni. «Mi cercano in tanti per sapere come sta, tutti vorrebbero essere rincuorati. Lo capisco, è commovente questo amore per lui. Solo che se iniziassi a parlare adesso, non finirei più. Non è ancora il momento delle parole. Speriamo che sia quello buono per iniziare finalmente a lavorare sulla riabilitazione, finora abbiamo scherzato. A parte il Covid, mio marito ha avuto di tutto. Dopo l’incidente, in questi mesi, cistate tante complicazioni. È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare». Racconta i progressi del marito. «Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci...