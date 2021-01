La Lituania è il paese europeo che ricicla più gli imballaggi in plastica (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel 2018 in tutta l’Unione europea è stato riciclato il 41,5% dei rifiuti di imballaggi in plastica. Secondo l’Eurostat solo sette Stati membri hanno superato la soglia del 50%: Lituania (69,3%), davanti a Slovenia (60,4%, dati 2017), Bulgaria (59,2%), Cechia (57,0%), Cipro (54,3%), Slovacchia (51,4%) e Spagna (50,7%). Al contrario, otto Stati membri non sono riusciti a riciclare più di un terzo dei rifiuti di imballaggi in plastica prodotti. La peggiore è stata Malta (19,2%), seguita da Francia (26,9%), Ungheria (30,0%), Irlanda (31%), Finlandia (31,1%), Danimarca (31,5 %), Austria (31,9%) e Lussemburgo (32,3%). EurostatLeggi il rapporto completo sul sito di Eurostat L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel 2018 in tutta l’Unione europea è statoto il 41,5% dei rifiuti diin. Secondo l’Eurostat solo sette Stati membri hanno superato la soglia del 50%:(69,3%), davanti a Slovenia (60,4%, dati 2017), Bulgaria (59,2%), Cechia (57,0%), Cipro (54,3%), Slovacchia (51,4%) e Spagna (50,7%). Al contrario, otto Stati membri non sono riusciti are più di un terzo dei rifiuti diinprodotti. La peggiore è stata Malta (19,2%), seguita da Francia (26,9%), Ungheria (30,0%), Irlanda (31%), Finlandia (31,1%), Danimarca (31,5 %), Austria (31,9%) e Lussemburgo (32,3%). EurostatLeggi il rapporto completo sul sito di Eurostat L'articolo proviene da Linkiesta.it.

