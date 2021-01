La Lazio ha pagato 11 milioni per Pedro Neto allo Sporting sbagliato: “Abbiamo confuso i club” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Uno Sporting vale l’altro. Anzi vale 11 milioni di euro pagati per sbaglio ad un’altra squadra. La Lazio non ha solo confuso gli IBAN, ha proprio confuso i nomi delle squadre, per cui quando s’è trattato di versare circa 11 milioni di euro per l’acquisto di Pedro Neto, hanno fatto il bonifico allo Sporting Lisbona invece che allo Sporting Braga. Una storia di mercato paradossale, raccontata dal Guardian. I soldi per l’acquisto di Pedro Neto, talento portoghese arrivato a Roma nel 2017 dal Braga e ceduto nel 2019 al Wolverhampton per circa 18 milioni, sono finiti nelle casse della società sbagliata. Nel 2017 la Lazio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Unovale l’altro. Anzi vale 11di euro pagati per sbaglio ad un’altra squadra. Lanon ha sologli IBAN, ha proprioi nomi delle squadre, per cui quando s’è trattato di versare circa 11di euro per l’acquisto di, hanno fatto il bonificoLisbona invece cheBraga. Una storia di mercato paradossale, raccontata dal Guardian. I soldi per l’acquisto di, talento portoghese arrivato a Roma nel 2017 dal Braga e ceduto nel 2019 al Wolverhampton per circa 18, sono finiti nelle casse della società sbagliata. Nel 2017 la...

