La Guardia di Finanza al Ministero della Salute per il piano pandemico non aggiornato  

(Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Entra nel vivo l'inchiestaProcura di Bergamo sul, alimentata dalla denuncia di Francesco Zambon, il funzionario dell'Oms che ha raccontato di essere stato invitato 'con le cattive' dal numero due dell'organizzazione, Ranieri Guerra, a posticipare la data dal 2006 al 2017 per farlo sembrare aggiornato. Su disposizione dei magistrati, ladiha effettuato acquisizioni e sequestri, soprattutto di materiale informatico, al, all'Istituto SuperioreSanità, in Regione Lombardia e nelle Ats di Milano e Bergamo. Possibile omissione in atti d'ufficio L'intento è quello di ricostruire se ci siano state lacune tali da configurare l'ipotesi di omissione in atti d'ufficio ...