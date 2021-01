La figlia di Luis Figo e Beltrán Lozano, cugino del re di Spagna: è amore [FOTO] (Di giovedì 14 gennaio 2021) Daniela Svedin è la figlia di Luis Figo, la 21enne sembra aver trovato l’amore con Beltrán Lozano, un cugino del re Felipe VI. La coppia è stata paparazzata a Baqueira Beret e sui social è stata confermata la relazione. L’attore e modello di Madrid ha pubblicato una FOTO con la figlia dell’ex calciatore dell’Inter. Secondo quanto riportano i siti di gossip i due stanno portando avanti una relazione a distanza: il ragazzo vive a Madrid mentre Daniela risiede a Pamplona. La relazione tra la figlia di Figo e Beltrán Lozano La figlia del calciatore sta studiando Medicina all’Università di Navarra. In passato si era parlato di una ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Daniela Svedin è ladi, la 21enne sembra aver trovato l’con, undel re Felipe VI. La coppia è stata paparazzata a Baqueira Beret e sui social è stata confermata la relazione. L’attore e modello di Madrid ha pubblicato unacon ladell’ex calciatore dell’Inter. Secondo quanto riportano i siti di gossip i due stanno portando avanti una relazione a distanza: il ragazzo vive a Madrid mentre Daniela risiede a Pamplona. La relazione tra ladiLadel calciatore sta studiando Medicina all’Università di Navarra. In passato si era parlato di una ...

qliwce : raga sto morendo oggi stavo parlando di luis con una mia compagna e mi fa: è quello sposato con una figlia? - lalaishere_ : @cherryxrora_ amo credo sia Luis Lime quello sposato con figlia.... - sophnt2 : @eccebrutale Sei figlia di Giulia Valentina e Luis ? - micolmezzo : “mia figlia sta bene” la sua cara figliola ha iniziato a chiamare tutti i membri della famiglia con i nomi della… - CherascoSveva : RT @tittisgayvodka: “fuck you my child is completely fine” tua figlia è da un’ora che fa meme su barry e luis invece di seguire le lezioni -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Luis Maradona, spunta una nuova figlia: “Ma ne ha così tante che…” Corriere dello Sport.it La figlia di Luis Figo e Beltrán Lozano, cugino del re di Spagna: è amore [FOTO]

Daniela Svedin è la figlia di Luis Figo, la 21enne sembra aver trovato l’amore con Beltrán Lozano, un cugino di del re Felipe VI. La coppia è stata paparazzata a Baqueira Beret e sui social è stata co ...

Le foto di Jovanotti e Francesca Valiani

Le immagini del cantante con Francesca Valiani, compagna dal 1994 e moglie dal 2008. I due hanno una figlia, Teresa Cherubini, nata nel 1998.

Daniela Svedin è la figlia di Luis Figo, la 21enne sembra aver trovato l’amore con Beltrán Lozano, un cugino di del re Felipe VI. La coppia è stata paparazzata a Baqueira Beret e sui social è stata co ...Le immagini del cantante con Francesca Valiani, compagna dal 1994 e moglie dal 2008. I due hanno una figlia, Teresa Cherubini, nata nel 1998.