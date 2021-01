La Difesa europea? Non può esistere se non nella Nato con un ruolo industriale importante dell'Italia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Martedì 12 gennaio il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha scritto un interessante editoriale per la testata Defence News. E nonostante la situazione politica che vede vacillare il governo di cui fa parte, ha chiarito la posizione e la strategia Italiana nel quadro della Nato e di quella che francesi e tedeschi vorrebbero fosse la Difesa europea. Certamente un passo avanti in vista della nuova amministrazione Usa, ma anche un chiarimento sul complicato rapporto in essere tra la presenza industriale Italiana negli Stati Uniti, i progetti europei e l'attuale ruolo della Nato. Guerini scrive: La discussione su una maggiore integrazione della ... Leggi su panorama (Di giovedì 14 gennaio 2021) Martedì 12 gennaio il MinistroLorenzo Guerini ha scritto un interessante editoriale per la testata Defence News. E nonostante la situazione politica che vede vacillare il governo di cui fa parte, ha chiarito la posizione e la strategiana nel quadroe di quella che francesi e tedeschi vorrebbero fosse la. Certamente un passo avanti in vistaa nuova amministrazione Usa, ma anche un chiarimento sul complicato rapporto in essere tra la presenzana negli Stati Uniti, i progetti europei e l'attuale. Guerini scrive: La discussione su una maggiore integrazionea ...

francescom_talo : RT @formichenews: ?? Non c’è #Difesa europea senza gli Usa. Guerini traccia la linea ?? L’editoriale del ministro ???? - a_medici : RT @formichenews: ?? Non c’è #Difesa europea senza gli Usa. Guerini traccia la linea ?? L’editoriale del ministro ???? - francescom_talo : RT @faro_atlantico: ??????”Il futuro della #difesa europea non può essere separato da una solida integrazione transatlantica. Oggi, come in pa… - alesavini_ : RT @faro_atlantico: ??????”Il futuro della #difesa europea non può essere separato da una solida integrazione transatlantica. Oggi, come in pa… - rafvlad : RT @formichenews: ?? Non c’è #Difesa europea senza gli Usa. Guerini traccia la linea ?? L’editoriale del ministro ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Difesa europea La Difesa europea? Non può esistere se non nella Nato con un ruolo industriale importante dell'Italia Panorama Sconto carburanti: Vittoria del FVG VERSO Commissione europea

Scoccimarro, forti del successo europeo miglioreremo norma “Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia nei confronti della ...

Carburanti: Scoccimarro, forti del successo europeo miglioreremo norma

Trieste, 14 gen - Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia nei confronti della Commissione europea che aveva fatto ricorso contro il nostro sconto carburanti. Una sentenza, quella ...

Scoccimarro, forti del successo europeo miglioreremo norma “Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia nei confronti della ...Trieste, 14 gen - Vittoria del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia nei confronti della Commissione europea che aveva fatto ricorso contro il nostro sconto carburanti. Una sentenza, quella ...