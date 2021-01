La crisi di Governo vista dai parlamentari della nostra zona (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’incertezza regna sovrana ma Conte, per ora, va avanti. Nel “day after” lo strappo di Matteo Renzi che ieri ha ritirato la delegazione di Italia Viva e aperto la crisi del Governo giallo-rosso, il premier è salito al Quirinale dove ha assunto l’interim all’Agricoltura. Nel colloquio con Mattarella, Conte ha ribadito la necessità di un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’incertezza regna sovrana ma Conte, per ora, va avanti. Nel “day after” lo strappo di Matteo Renzi che ieri ha ritirato la delegazione di Italia Viva e aperto ladelgiallo-rosso, il premier è salito al Quirinale dove ha assunto l’interim all’Agricoltura. Nel colloquio con Mattarella, Conte ha ribadito la necessità di un td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - 17blackdjs : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - francesco966969 : RT @BarbascuraX: Scherzi a parte, immaginate se cadendo il governo e così, a cazzo di cane, ci mettessero Salvini. Te la immagini la gestio… -