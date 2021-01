La crisi di governo conferma la distanza abissale tra politica e cittadini (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se fossimo in tempo di pace, risponderemmo a una crisi del genere con l’ennesimo sbadiglio, un giro di meme e battute sui social, le solite analisi di basso Risiko di palazzo che tanto ci appassionano. Per carità, si tratterebbe pur sempre dell’ennesima prova di un sistema politico instabile e inefficiente, ridondante, lontano dalla realtà di un paese che aveva problemi enormi già prima di essere travolto dalla pandemia. Ma non sarebbe nulla di nuovo, visto che siamo pur sempre al 72esimo governo dal 1943. Ma non siamo in tempo di pace: stiamo attraversando il peggiore inverno della nostra storia recente, che segue l’anno più feroce dal secondo dopoguerra, e nel pieno di una campagna vaccinale di proporzioni epiche che meriterebbe tutti i nostri sforzi. Perché è ormai chiaro che senza salute e sicurezza non c’è ripresa economica. Anzi, non si riesce ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) Se fossimo in tempo di pace, risponderemmo a unadel genere con l’ennesimo sbadiglio, un giro di meme e battute sui social, le solite analisi di basso Risiko di palazzo che tanto ci appassionano. Per carità, si tratterebbe pur sempre dell’ennesima prova di un sistema politico instabile e inefficiente, ridondante, lontano dalla realtà di un paese che aveva problemi enormi già prima di essere travolto dalla pandemia. Ma non sarebbe nulla di nuovo, visto che siamo pur sempre al 72esimodal 1943. Ma non siamo in tempo di pace: stiamo attraversando il peggiore inverno della nostra storia recente, che segue l’anno più feroce dal secondo dopoguerra, e nel pieno di una campagna vaccinale di proporzioni epiche che meriterebbe tutti i nostri sforzi. Perché è ormai chiaro che senza salute e sicurezza non c’è ripresa economica. Anzi, non si riesce ...

