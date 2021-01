La Cina vuole anche Giove (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo aver riportato con successo campioni della Luna sulla Terra ed avere una sonda che sta per atterrare su Marte, la Cina sta pianificando anche una visita a Giove. La missione, da lanciare entro il decennio, potrebbe includere un lander diretto su Callisto. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 14 gennaio 2021) Dopo aver riportato con successo campioni della Luna sulla Terra ed avere una sonda che sta per atterrare su Marte, lasta pianificandouna visita a. La missione, da lanciare entro il decennio, potrebbe includere un lander diretto su Callisto.

