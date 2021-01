La catena WhatsApp che invita a non mandare più sms di «buonanotte e buongiorno con foto» è una bufala (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare questo messaggio che circola su WhatsApp: «Ciao…Se non lo sai già…ti avviso che da domani niente buonanotte e buongiorno con foto. Ti passo l’avviso. Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire e inviare le foto di buongiorno e buonanotte ce ne sono alcune che sono virus che formattano il tuo cellulare. Attenti è molto pericoloso. L’hanno annunciato oggi alla Rai TV, a Mediaset premium, a La 7, a Sky tg 24 e altre emittenti televisive e radio. Diffondi più che puoi SOLO PAROLE SCRITTE». Questa informazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale del servizio di messaggistica né della polizia postale. Si tratta di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 14 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare questo messaggio che circola su: «Ciao…Se non lo sai già…ti avviso che da domani nientecon. Ti passo l’avviso. Per favore avvisa tutti i contatti della tua lista di non aprire e inviare ledice ne sono alcune che sono virus che formattano il tuo cellulare. Attenti è molto pericoloso. L’hanno annunciato oggi alla Rai TV, a Mediaset premium, a La 7, a Sky tg 24 e altre emittenti televisive e radio. Diffondi più che puoi SOLO PAROLE SCRITTE». Questa informazione non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale del servizio di messaggistica né della polizia postale. Si tratta di ...

